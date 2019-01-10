Председатель Китая провел переговоры с председателем КНДР

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Трудовой партии Кореи (ТПК), председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, прибывшим в Пекин с визитом в Китай, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Главы двух государств в дружественной атмосфере провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам переговоров был достигнут важный консенсус.

Стороны договорились прилагать совместные усилия к постоянному достижению нового развития отношений между Китаем и КНДР в новую эпоху, продолжительному продвижению процесса политического урегулирования вопроса Корейского полуострова на благо народов двух стран, внести позитивный вклад в обеспечение мира, стабильности, процветания и развития в регионе и в мире.

Как отметил Си Цзиньпин, в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между КНР и КНДР. Визит товарища председателя в начале 2019 года в полной мере отражает то, что товарищ председатель уделяет повышенное внимание традиционной дружбе между двумя странами, также дружбе в отношении КПК и народу Китая. Высоко оценивая это, Си Цзиньпин от имени КПК, правительства и народа Китая передал праздничное поздравление ТПК, правительству и народу КНДР.

При общих усилиях обеих сторон в 2018 году открылась новая страница в развитии отношений между КНР и КНДР. Обе стороны практическими действиями демонстрировали могучую жизненную силу дружбы между КНР и КНДР и твердую волю двух стран для совместного продвижения процесса политического урегулирования вопроса Корейского полуострова. Нынешний год, в котором отмечается 70-летие установления дипотношений между двумя государствами, имеет важное значение для продолжения и развития двусторонних связей, подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин выразил готовность вместе с товарищем председателем прилагать совместные усилия для направления развития отношений между двумя странами в будущем. Обе стороны должны поддерживать контакты на высоком уровне, усилить стратегические коммуникации, углублять дружественные обмены и сотрудничество с целью содействия долгосрочному, здоровому и стабильному развитию отношений между КНР и КНДР.

Выразив Си Цзиньпину сердечную благодарность за прием, Ким Чен Ын от имени ТПК, правительства и народа КНДР передал искренние слова поздравления КПК, правительству и народу Китая.

По словам Ким Чен Ына, при поддержке и заботе товарища генерального секретаря в прошлом году отношения между КНДР и КНР поднялись на новую высоту и открыли новую страницу развития. Пользуясь случаем 70-летия установления дипотношений между двумя странами, в ходе нынешнего визита он надеется вместе с товарищем генеральным секретарем провести углубленный обмен мнениями по укреплению традиционной дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР в целях неуклонного наращивания и развития двусторонних дружественных отношений.

Говоря о ситуации на Корейском полуострове, Си Цзиньпин дал позитивную оценку принятым КНДР мерам по защите мира, стабильности и содействию денуклеаризации на полуострове . Благодаря общим усилиям Китая, КНДР и заинтересованных сторон в прошлом году в процессе политического разрешения вопроса Корейского полуострова были достигнуты важные сдвиги. В настоящее время сформирована общая тенденция проведения мирного диалога, продолжение переговоров и достижение результатов соответствуют общим ожиданиям и консенсусу международного сообщества.

Политическое решение вопроса Корейского полуострова стоит перед уникальными историческими шансами. Китайская сторона поддерживает КНДР в ее приверженности денуклеаризации полуострова, поддерживает непрерывное улучшение отношений между КНДР и РК, поддерживает проведение встреч глав КНДР и США и достижение на них результатов, поддерживает заинтересованные стороны в разрешении собственных озабоченностей путем диалога. Китай надеется, что КНДР и США смогут идти навстречу друг другу. Китай готов вместе с КНДР и заинтересованными сторонами прилагать общие усилия для того, чтобы сыграть позитивную и конструктивную роль в реализации денуклеаризации на Корейском полуострове и обеспечении долговременной стабильности и спокойствия в регионе, отметил Си Цзиньпин.

По словам Ким Чен Ына, в прошлом году наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, и китайская сторона сыграла важную роль для этого, что очевидно для всех. КНДР высоко оценивает важную роль Китая в этом процессе и выражает искреннюю благодарность. КНДР продолжит отстаивать позицию денуклеаризации, поддерживать решение проблемы на полуострове путем диалога и консультаций и приложит усилия для достижения на второй встрече руководителей КНДР и США результатов, которые будут приветствоваться мировым сообществом.

Ким Чен Ын надеется, что заинтересованные стороны уделяют внимание и будут активно реагировать на рациональные озабоченности КНДР в целях содействия всестороннему разрешению вопроса Корейского полуострова на основе общих усилий.

Стороны обменялись информацией о внутреннем положении в каждой из стран.

Си Цзиньпин напомнил, что в этом году отмечается 70-летие образования КНР. За 70 лет китайский народ, ведомый КПК, встретил исторический скачок: китайская нация встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую нацию. Сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, КПК с полной уверенностью и решимостью преодолевает различные трудности, преграды, риски и вызовы и смело двигается к достижению целей, выполнение которых приурочено к столетнему юбилею КПК и столетию КНР и направлено на осуществление китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

За год проведения новой стратегической линии ТПК добилась немалых позитивных результатов, что продемонстрировало миролюбивость ТПК и народа КНДР и их горячее стремление к осуществлению развития, а также получило сердечную поддержку со стороны народа КНДР и положительную оценку международного сообщества. Китайская сторона твердо поддерживает товарища председателя, который ведет ТПК и народ КНДР к реализации новой стратегической линии, а также к сосредоточению сил на развитии экономики и улучшении благосостояния народа, сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что народ КНДР сможет добиться новых и еще больших успехов в деле строительства социализма.

Ким Чен Ын сказал, что менее чем за год он четыре раза посетил Китай с визитами. Успехи, достигнутые Китаем в области социально-экономического развития, и дух китайского народа для укрепления мощи и процветания страны производят на него глубокое впечатление. КНДР считает опыт Китая в области развития чрезвычайно ценным и надеется на учащение визитов в Китай для ознакомления и обменов.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что под руководством КПК, ядром которого является товарищ генеральный секретарь, китайский народ способен непрерывно достигать новых великих успехов на пути строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху, одержать победу в осуществлении целей, выполнение которых приурочено к "двум столетним юбилеям", и осуществить китайскую мечту о великом возрождении китайской нации.

ТПК, ведя за собой народ КНДР, готова продолжать прилагать усилия к претворению в жизнь новой стратегической линии и созданию для этого благоприятных внешних условий, сказал Ким Чен Ын.

Перед началом переговоров Си Цзиньпин провел церемонию встречи Ким Чен Ына в Доме народных собраний.

После переговоров состоялся приветственный банкет в честь Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу, организованный Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. Они также вместе посмотрели художественные выступления.

9 января утром Си Цзиньпин в гостинице "Пекин" провел встречу с Ким Чен Ыном. Позитивно оценив важное значение нынешнего визита Ким Чен Ына в Китай, Си Цзиньпин обратился к истории дружественных связей между двумя странами. Он отметил, что китайская сторона готова прилагать совместные усилия с КНДР к защите, укреплению и развитию отношений между КНР и КНДР и связей между КПК и ТПК, стремиться к открытию новой страницы в истории развития двусторонних отношений, а также вносить новый вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и процветания в регионе.

Ким Чен Ын сказал, что КНДР дорожит благоприятной тенденцией устойчивого развития отношений между КНДР и КНР. Он выразил готовность совместно с китайской стороной прилагать усилия к добросовестному претворению в жизнь важных договоренностей, достигнутых обеими сторонами, обеспечению дальнейшего развития дружбы между КНДР и КНР на новом стартовом уровне.

Во встрече приняли участие супруга Си Цзиньпина Пэн Лиюань и супруга Ким Чен Ына Ли Соль Чжу.

После встречи Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань устроили обед в честь Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу.

Ким Чен Ын также посетил фармацевтическую фабрику корпорации "Тунжэньтан" в пригородном районе Пекина Ичжуан, где ознакомился с традиционной технологией и современной линией производства препаратов китайской медицины.

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