В Ливане остаются до 1,5 миллионов сирийских беженцев - ООН

10 января 2019 19:53 (UTC+04:00)

Порядка 1,5 миллиона сирийских беженцев остается в Ливане на начало 2019 года, значительного возврата в Сирию пока не наблюдается, заявил на пресс-конференции в четверг гуманитарный координатор ООН в Ливане Филипп Лаззарини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы знаете, официальная регистрация беженцев завершилась в конце 2014 года. Так что количество беженцев в стране выше, чем 950 тысяч. Мы предполагаем, что реальное их количество находится между 1,2 и 1,3 миллиона человек. Но мы также слышим про 1,5 миллиона", - сказал он.

По его словам, пока не наблюдается значительного роста возврата людей в Сирию.

"По официальным данным, в 2018 году вернулось 16-17 тысяч человек. За год до этого – 14 тысяч человек. Но я бы не стал говорить о значительном росте возвращений между Ливаном и Сирией. Мы еще до сих пор далеки от этой ситуации", - добавил он.

Лаззарини отметил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) ежедневно общается с Дамаском и представителями РФ по вопросу о возвращении людей. Эксперты УВКБ ООН были также приглашены принять участие в последней встрече по Сирии в Астане.

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