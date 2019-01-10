Samsung 20 февраля представит новые смартфоны - СМИ

10 января 2019 20:34 (UTC+04:00)

Новый смартфон Galaxy компании Samsung будет представлен на церемонии в Сан-Франциско 20 февраля. Как сообщил в четверг интернет-ресурс CNet, специализирующийся на информации о технических новинках, об этом было объявлено на проходящей в Лас-Вегасе выставке бытовой электроники Consumer Electronic Show, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным CNet линейка смартфонов S10 может включать три модели - стандартный Galaxy S10, смартфон с увеличенным размером экрана S10 Plus и бюджетную модель S10 Lite или S10 E.

Эксперты не исключили возможности того, что Samsung покажет и модель складывающегося смартфона Galaxy X, о разработке которого стало известно в ноябре, но при этом отметили, что более вероятной площадкой для презентации такой модели мог бы стать Всемирный конгресс мобильной связи, который пройдет 25-28 февраля в Барселоне.

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