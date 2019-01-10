Всемирный банк выберет своего нового президента к середине апреля

10 января 2019 20:53 (UTC+04:00)

Всемирный банк (ВБ) рассчитывает выбрать нового главу организации вместо покидающего этот пост 1 февраля Джима Ён Кима до традиционной весенней встречи, которая в этом году пройдет 12-14 апреля в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы банка.

"Кандидатуры должны быть представлены в период с 7 февраля... по 14 марта", - говорится в заявлении. "Новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года", - добавили в пресс-службе.

"После окончания периода выдвижения кандидатур исполнительные директора [ВБ] составят короткий список из максимум трех кандидатов и с их согласия опубликуют имена тех, кто вошел в перечень. Исполнительные директора проведут официальные собеседования со всеми кандидатами, включенными в короткий список, и новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года", - отмечается в документе.

Ранее интернет-издание The Daily Caller сообщило о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения на пост главы Всемирного банка кандидатуры заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса, который известен своими консервативными взглядами.

Как сообщалось в распространенном в понедельник заявлении Всемирного банка, нынешний президент организации Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост. Обязанности руководителя будет временно выполнять исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

Джим Ён Ким заступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его в этой должности. Срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.

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