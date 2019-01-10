На границе Мексики и США нашли более 20 сожженных тел

10 января 2019 21:31 (UTC+04:00)

Власти Мексики обнаружили тела 21 человека в штате Тамаулипас на границе с США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Excelsior.

Сожженные тела - предположительно, жертв конфликта наркокартелей - были найдены рядом с семью сожженными автомобилями у приграничного города Мигель Алеман.

Штат Тамаулипас на восточном побережье Мексики является одним из ключевых регионов в системе наркотрафика, а также зоной, где неоднократно происходили массовые убийства в результате конфликтов наркокартелей. В настоящее время за территорию ведется борьба между тремя картелями.

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