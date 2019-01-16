Глава МИД Южной Кореи сообщила, что переговоры между КНДР и США начнутся в ближайшее время

16 января 2019 07:55 (UTC+04:00)

Диалог между США и КНДР по ядерной проблеме возобновится в ближайшее время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в среду на пресс-конференции в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

По ее словам, в настоящий момент Вашингтон и Пхеньян "осуществляют активное взаимодействие и мир с нетерпением ожидает вторую встречу лидеров США и Северной Кореи". Заявление главы МИД прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что уже 17 января заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибудет в Вашингтон и проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео о деталях планирующегося северокорейско-американского саммита.

Говоря о главных целях внешней политики Южной Кореи на 2019 год, Кан Гён Хва указала на необходимость укрепления мира в Северо-Восточной Азии и достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Министр также заявила о намерении развивать сотрудничество с КНДР, Россией, Китаем и Японией, расширяя поле внешнеполитической деятельности. Она также сообщила, что в этом году Республику Корея планируют посетить лидеры КНР и России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иранский телеканал сообщил о задержании своей журналистки в США
Политика 08:14
Эмиссар КНДР прибудет в США в четверг для подготовки к саммиту лидеров двух стран
В мире 07:24
Вице-премьер Госсовета КНР посетит 30-31 января США для торговых переговоров
Китай 06:29
Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции СБ ООН из-за запуска спутника
США 04:49
Помпео посетит Кувейт, несмотря на планы отменить поездку
США 03:46
Путин: США демонтируют систему соглашений в сфере контроля над вооружениями
Россия 02:09
Лента новостей
Песков назвал главным приоритетом Путина решение проблемы бедности в России
Россия 08:36
Иранский телеканал сообщил о задержании своей журналистки в США
Политика 08:14
Эмиссар КНДР прибудет в США в четверг для подготовки к саммиту лидеров двух стран
В мире 07:24
Equinor и SOCAR разрабатывают планы разведки азербайджанских месторождений
Энергетика 07:00
Вице-премьер Госсовета КНР посетит 30-31 января США для торговых переговоров
Китай 06:29
Посольство Венесуэлы в Перу приостановило консульские услуги
Другие страны 06:11
Спасатели вывели около 50 человек из атакованного гостиничного комплекса в Найроби
Другие страны 05:51
Число жертв нападения в Кении возросло до 15 (Обновлено)
Другие страны 05:23
В Кении арестовали подозреваемого в причастности к теракту у отеля
Другие страны 05:14