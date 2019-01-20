Париж уведомил Токио о намерении добиваться слияния Renault и Nissan

20 января 2019 09:20 (UTC+04:00)

Представители французского правительства уведомили официальный Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan Motor в единую холдинговую компанию, а также о планах по скорому избранию нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты "Никкэй", французская делегация, в том числе представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен, посетили Японию на этой неделе для проведения соответствующих переговоров. Действующее соглашение об альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi дает право французскому автопроизводителю назначать руководство японского Nissan.

Точных данных о том, когда французская сторона планирует назвать имя нового главы, а также информации о наиболее вероятных кандидатах не сообщается.

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.

В конце декабря прокуратура провела повторный арест Гона, основанием для этого стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi — партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi в области развития машиностроения. Альянс Renault-Nissan создан в 1999 году. При этом Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера. В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.

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