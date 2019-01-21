С горящих танкеров в Керченском проливе спасли пятерых моряков (Обновлено)

21 января 2019 21:07 (UTC+04:00)

Пять моряков с горящих танкеров в Керченском проливе спасены, всего на судах находился 31 человек. Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Как ранее сообщалось, суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе в понедельник вечером.

Причиной пожара на танкерах со сжиженным газом, по предварительным данным, стала перекачка топлива, сказал собеседник агентства.

По его словам, на обоих танкерах под флагом Танзании находился сжиженный газ.

"На борту двух судов находился экипаж в составе 31 человека, пять из них удалось спасти", - сказал собеседник, добавив, что обнаружено тело одного погибшего. В спасательной операции в настоящее время участвуют семь судов разного класса.

20:22 (GMT+4) Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, передает Trend.

"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что на судах находятся 17 и 14 человек.

Как сообщил ТАСС в понедельник директор "Крымских морских портов" Алексей Волков, происшествия не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

"Инцидент произошел в Черном море, [на судоходство в Керчь-Еникальском канале] не повлияло", - сказал Волков.

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