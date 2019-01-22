В США назвали номинантов на "Оскар"

22 января 2019 18:30 (UTC+04:00)

Американо-британская лента "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), драма Альфонсо Куарона "Рома" (Roma, 2018) и лента Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) включены в список номинантов на премию Американской академии киноискусств в категории "Лучший фильм", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом объявили на проходящей утром во вторник церемонии в Лос-Анджелесе, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

Кроме того, в список из восьми номинантов вошли фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman) режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой, кинолента "Власть" (Vice) режиссера Адама Маккея о роли денег и связей в современном мире, фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера о соперничестве за уникальный металл, на исход которого влияет таинственный дух саванны, и комедия Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite) о периоде царствования английской королевы Анны в ХVIII веке.

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