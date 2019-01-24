Сотрудники посольства Венесуэлы в Вашингтоне поддержали Мадуро

Сотрудники посольства Венесуэлы в США выразили солидарность с действующим президентом латиноамериканской республики Николасом Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выражаем солидарность с законным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - говорится в четверг в сообщении дипмиссии в Twitter. Публикация сопровождается видеороликом, на котором работники посольства скандируют: "Мадуро, друг, народ с тобой!".

В среду спикер оппозиционной Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства политика уже признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Организация американских государств.

Мадуро назвал такие действия госпереворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Во многих городах страны начались акции протеста оппозиции, которые уже переросли в столкновения с полицией и Национальной гвардией. Есть жертвы, по последним данным, их число достигло 16 человек.

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