Названа польза ежедневного употребления аспирина

27 января 2019 06:15 (UTC+04:00)

Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты их работы, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, опубликованы в Journal of Experimental Medicine.

Ученые рассчитывали выявить закономерность между употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов и повышенной выживаемостью больных раком с мутировавшим геном PIK3CA.

Для исследования специалисты использовали данные 266 пациентов с пятилетней выживаемостью при раке в области головы и шеи - злокачественные опухоли могут возникать в более чем 30 районах этих частей тела, включая рот и горло. У 75 человек в опухоли обнаружили мутировавший ген PIK3CA.

Выяснилось, что у пациентов с мутировавшим геном, регулярно принимавших аспирин в течение шести месяцев, шансы на пятилетнюю выживаемость повышались с 25 процентов до 78 процентов. Однако исследователи не обнаружили зависимость повышенной выживаемости от регулярного употребления нестероидных противовоспалительных препаратов у больных, у которых ген PIK3CA не мутировал.

Специалисты надеются, что в дальнейшем будут проводиться похожие исследования для опухолей, возникающих и в других частях тела.

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