Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе Instagram

Пользователи приложения Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным портала, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии.

По данным портала, 47% пользователей Instagram испытывают проблемы с загрузкой новостей, 35% испытывают проблемы со входом в аккаунт, 17% жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

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