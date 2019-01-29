Столтенберг заявил о прогрессе в увеличении расходов на оборону стран НАТО

29 января 2019 06:27 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "реальном прогрессе" в увеличении расходов на оборону со стороны членов альянса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы наблюдаем реальный прогресс в том, что касается расходов на оборону. С 2016 года, с того времени, как президент Трамп пришел к власти, до 2020 года союзники НАТО по всей Европе и Канада добавят 100 миллиардов долларов на оборонные расходы ", - сказал он в ходе встречи с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шэнаханом.

Летом генсек НАТО заявлял, что на основе национальных планов по распределению бремени расходов альянс ожидает дополнительного выделения 266 миллиардов на оборону в период до 2024 года.

В ходе саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%.

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