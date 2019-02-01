Facebook удалила несколько сотен страниц и аккаунтов, связанных с Ираном

1 февраля 2019 01:53 (UTC+04:00)

Социальная сеть Facebook удалила нескольких сотен страниц и учетных записей, связанных с Ираном, которые использовались для распространения информации с целью манипуляции общественным мнением. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении соцсети.

"Сегодня мы удалили множество страниц, групп и аккаунтов, которые были вовлечены в скоординированную, вводящую в заблуждение деятельность в Facebook и Instagram, - отмечается в заявлении. Как в нем утверждается, удаленные учетные записи были связаны с Ираном. Всего речь идет о более чем 780 страницах, группах и аккаунтах в обеих соцсетях, на которые были подписаны около 2 млн человек.

На данных страницах неизвестные публиковали различную информацию, в том числе видоизмененные сообщения иранских государственных СМИ, с целью повлиять на пользователей в разных регионах мира, преимущественно на Ближнем Востоке и в южноазиатских странах, говорится в заявлении.

Некоторые страницы и аккаунты были зарегистрированы еще в 2010 году. "Хотя люди, стоявшие за данной активностью, пытались скрыть свои личности, по итогам проведенной нашими сотрудниками проверки мы обнаружили связь этих аккаунтов с Ираном", - говорится в заявлении соцсети.

Ранее Facebook уже удаляла якобы связанные с Ираном аккаунты в связи с подозрительной деятельностью. Так, в октябре прошлого года в соцсети было удалено несколько десятков страниц, групп и учетных записей.

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