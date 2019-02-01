НАТО примет меры для эффективного сдерживания из-за ситуации с ДРСМД

НАТО внимательно изучит влияние российских ракет средней дальности на безопасность альянса и предпримет шаги, необходимые для обеспечения эффективного сдерживания, говорится в заявлении альянса по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

"НАТО продолжает внимательно изучать последствия от российских ракет средней дальности для безопасности и будет продолжать предпринимать шаги, необходимые для обеспечения надежности и эффективности общей системы сдерживания и обороны Североатлантического альянса. Мы будем продолжать регулярно консультироваться друг с другом в целях обеспечения нашей коллективной безопасности", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

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