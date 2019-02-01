Капитализация Amazon рухнула на $40 млрд после публикации отчета за 2018 год

1 февраля 2019 19:19 (UTC+04:00)

Акции корпорации Amazon обвалились на 4,65% на открытии торгов биржи NASDAQ в пятницу - до $1638,88 за бумагу, свидетельствуют данные торгов. В результате капитализация компании упала более чем на $40 млрд, опустившись ниже $800 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Котировки Amazon показали негативную динамику после публикации финансовой отчетности за 2018 год, согласно которой прибыль компании за отчетный период составила $10,1 млрд, а выручка достигла $177,9 млрд. Однако, как отмечал телеканал CNBC, прогнозы корпорации на первый квартал 2019 года оказались не слишком оптимистичными.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом, который, по оценкам агентства Bloomberg, является богатейшим человеком в мире.

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