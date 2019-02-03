Nissan отказалась от выпуска X-Trail в Великобритании

3 февраля 2019 18:35 (UTC+04:00)

Компания Nissan отказывается от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Press Association, опубликовав письмо руководителя европейского подразделения Nissan Джанлуки де Фиччи.

"Nissan много инвестирует в новые технологии и силовые агрегаты для следующего поколения автомобилей, которые будут собираться на нашем заводе в Сандерленде. Для обеспечения этого мы используем свои глобальные активы, и вместе с уже производимыми в Японии X-Trail мы можем уменьшить наши расходы на стартовые инвестиции", - написал он.

Де Фиччи отверг предположение, что на такой шаг японская компания пошла из-за неопределенности вокруг Brexit. "Мы приняли это решение по деловым причинам, которые я объяснил, однако очевидно, что неопределенность вокруг будущих отношений Великобритании и ЕС не помогает компаниям планировать будущее", - добавил он.

На расположенных в Великобритании предприятиях японских автомобильных компаний собирается около половины из 1,67 млн машин, ежегодно производимых в Британии. Большая их часть идет на экспорт. На заводе Nissan в Сандерленде заняты около 7 тыс. человек.

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