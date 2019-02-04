Генсек ООН призвал международное сообщество активнее бороться с наемниками

4 февраля 2019 20:37 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны активнее бороться с институтом наемников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны укрепить правовые режимы на глобальном и национальном уровнях, только 35 государств-участников присоединились к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей в 1989 году", - сказал Гутерреш, выступая в понедельник на открытых дебатах по вопросу дестабилизации ситуации на африканском континенте из-за наемников.

Он добавил, что Экваториальная Гвинея позднее в этом месяце станет 36-й страной, присоединившейся к конвенции.

"Я призываю те государства, которые остаются за рамками Конвенции, безотлагательно присоединиться к ней или ратифицировать ее", - добавил глава всемирной организации.

Гутерреш также предложил уточнить и расширить понятие "наемник", так как "международно-правовое определение понятия является весьма узким и создает трудности для эффективных расследований и судебного преследования".

"Сотрудничество в области пограничного контроля будет иметь решающее значение для пресечения в значительной степени беспрепятственного потока оружия и иностранных вооруженных субъектов по всей Центральной Африке", - добавил генсек.

Он предложил создавать смешанные пограничные комиссии, совместные механизмы наблюдения за безопасностью границ и регулярно обмениваться разведывательными данными между национальными силами обороны.

"Государство должно иметь возможность осуществлять монополию на применение силы на своей территории, располагая вооруженными силами и полицией, способными защищать людей при соблюдении законности", - заключил Гутерреш.

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