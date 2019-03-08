Facebook удалил более 30 аккаунтов и страниц за ложную информацию о Румынии

Компания Facebook удалила из социальной сети более 30 аккаунтов и страниц за распространение недостоверной информации среди жителей Румынии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы удалили четыре страницы, 26 аккаунтов и одну группу в Facebook, вовлеченные в участие в скоординированных действиях в рамках сети, работавшей в Румынии, …чтобы ввести в заблуждение людей", - говорится в сообщении компании в соцсети.

В Facebook отметили, что эти страницы и аккаунты использовались для манипуляции общественным мнением: там размещались местные новости под выдуманными заголовками, которые были направлены в поддержку правящей социал-демократической партии. Также отдельные лица продвигали спорный контент с сайтов, которые представляют себя как новостные.

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свои личности, наша ручная проверка показала, что некоторые из этих действий были связаны с человеком, имеющим отношение к Социал-демократической партии", - указывается в сообщении.

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