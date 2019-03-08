В Швеции выходца из Узбекистана приговорили к семи годам тюрьмы за подготовку теракта

8 марта 2019 16:17 (UTC+04:00)

Окружной суд шведского столичного пригорода Сольна приговорил 46-летнего выходца из Узбекистана к семи годам тюремного заключения и депортации из страны за подготовку теракта. Также по этому делу осудили четырех обвиняемых в финансировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После двенадцати дней основных слушаний окружной суд Сольны сегодня объявил о своем решении по делу о подготовке к террористическим преступлениям и финансированию деятельности ИГ. Три человека обвинялись в подготовке преступления, и шесть - в финансировании ИГ, - отмечено в сообщении. - Суд приговорил одного человека к семи годам лишения свободы за подготовку к террористическому преступлению. Двое других мужчин оправданы за это преступление".

Суд счел, что у стороны обвинения было достаточно доказательств того, что у осужденного были химические вещества, которые могли быть использованы для производства бомбы и что "он намеревался осуществить взрыв от имени ИГ".

Четверо из шести обвиняемых приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до шести месяцев за финансирование деятельности ИГ, но после отбытия наказания они не будут высланы из страны. Доказательства против остальных подозреваемых суд счел недостаточными, поэтому они оправданы.

Рассмотрение дела

Слушания по делу о подготовке террористических преступлений начались 7 января, обвинения были предъявлены шести задержанным. Трое из них подозревались в приобретении и хранении химикатов и оборудования. Все шестеро также обвинялись в нарушении закона о финансировании терроризма, но они отрицали свою вину. По информации СМИ, пятеро обвиняемых в возрасте от 30 до 46 лет - граждане Узбекистана, еще один - Киргизии.

По версии следствия, подготовка к совершению преступлений проходила в период с 1 июля 2017 по 30 апреля 2018 года в столичном пригороде Акалла и городе Стрёмсунд в центральной Швеции. Один из мужчин был связан с Рахматом Акиловым, пожизненно осужденным по делу о теракте - наезде на грузовике в центре Стокгольма в апреле 2017 года, когда погибли пять человек, 10 получили ранения. Полиция безопасности ранее подтвердила, что в деле есть "международные связи", и что речь идет о лицах, которые какое-то время занимались "довольно интенсивной разведывательной работой".

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