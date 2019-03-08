Китай совершенствует правовую систему для привлечения иностранных инвестиций

В первой половине дня 8 марта в ходе второго заседания в рамках Второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва будет рассмотрен проект «Закона об иностранных инвестициях КНР».

Как сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао», официальное принятие законопроекта будет способствовать привлечению большего количество иностранных инвестиций в Китай, защите законных прав и интересов зарубежных инвесторов, а также создаст более благоприятную бизнес-среду.

Ранее Постоянный комитет ВСНП уже дважды рассматривал законопроект об иностранных инвестициях. За менее чем три месяца проект рассматривается трижды, это подает сигнал об «ускорении» установления закона об иностранных инвестициях, а также свидетельствует о решительности Китая в последующем расширении открытости. Согласно повестке дня сессии ВСНП, в первой половине 15 марта пройдет четвертое заседание ВСНП в рамках Второй сессии 13-го созыва, тогда будет принято решение по законопроекту об иностранных инвестициях.

С начала проведения политики реформ и открытости, в Китае было принято три закона об иностранных инвестициях, а именно закон о смешанных предприятиях, основанных на китайском и иностранном капитале, закон о предприятиях, полностью принадлежащих иностранным инвесторам и о предприятиях, полностью принадлежащих иностранным инвесторам. Они лежат в основе правовой системы, связанной с иностранными инвестициями, именно эти три закона предоставили эффективную юридическую гарантию для расширения внешней открытости и активного использования иностранных инвестиций.

4 марта в Доме народных собраний в Пекине прошла пресс-конференция в рамках Второй сессии ВСНП 13-го созыва. Официальный представитель сессии Чжан Есуй отметил, что в последние несколько лет формируются новые условия во внешней открытости и использовании зарубежных инвестиций, трем законам об иностранном капитале сложно приспособиться к требованиям строительства новой экономической системы открытого типа. Разработка закона об иностранных инвестициях является процессом обновления правовой системы для зарубежных капиталовложений и замещения трех существующих законов. Новый закон станет фундаментальной правовой базой по применению иностранных инвестиций в новое время.

От трех законов о зарубежном капитале до законопроекта об иностранных инвестициях, важным изменением является акцентирование внимания на инвестиционном стимулировании и защите предприятий на иностранном капитале, особое значение придается содержанию относительно равного отношения к китайским и зарубежным компаниям. В докладе 19-го Всекитайского съезда КПК отмечается, что к любому предприятию, зарегистрированному на территории Китая, необходимо относиться как к равному. Другим изменением является защита рыночной среды с честной конкуренцией.

Следует отметить, что положения об инвестициях из Сянган, Аомэня и Тайваня не включены в законопроект об иностранных инвестициях. «Учреждение закона об иностранных инвестициях не изменит правоприменение по отношению к капиталовложениям из Сянган, Аомэня и Тайваня, систему необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с практическими потребностями, предоставлять Сянгану, Аомэню и Тайваню более открытую и удобную среду для бизнеса и развития», - заявил Чжан Есуй.

По словам официального представителя сессии, в законопроекте об иностранных инвестициях четко отмечается, что по отношению к зарубежному капиталу Китай осуществляет систему управления, соединяющая национальный режим на прединвестиционной стадии с негативным списком, ликвидирована модель управления, при которой рассматривался и утверждался каждый проект. Кроме этого, будет предоставлен список, охватывающий сферы, которые запрещены или ограничены для иностранных инвестиций. Индустрии, не попавшие в список, полностью открыты для зарубежных компаний, условия для китайского и иностранного капитала одинаковые. Это существенное изменение в системе управления иностранными инвестициями в Китае, существенно повысится открытость, прозрачность и предсказуемость инвестиционной среды, будет предоставлена более мощная правовая защита для продвижения и формирования всесторонне открытой новой структуры.

«Одновременно с этим, в законопроекте отчетливо были представлены положения относительно сборов и компенсации, защиты прав интеллектуальной собственности, передачи технологий и других вопросов, беспокоящих иностранных инвесторов», - заметил Чжан Есуй.

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