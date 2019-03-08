В Британии оправдали пилота, самолет которого упал на зрителей авиашоу

8 марта 2019 17:46 (UTC+04:00)

Пилот самолета-истребителя, падение которого во время авиашоу в английском городе Шорхэм-бай-Си привело к гибели 11 человек, признан невиновным в убийстве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Энди Хилл был оправдан по итогам длившихся семь недель слушаний в Центральном уголовном суде Лондона.

На выходе из суда Хилл прочел список имен всех погибших в результате трагедии 22 августа 2015 года и заявил журналистам: "Я искренне прошу прощения за ту роль, которую я сыграл в гибели людей".

Сам пилот, чей высочайший уровень квалификации подтвердили многие коллеги, не помнит событий 22 августа. Хилл предполагает, что он был либо без сознания, либо потерял ориентацию, в результате чего совершил ошибку, из-за которой пилотируемый им самолет упал на автомагистраль.

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