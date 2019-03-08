В Турции подсчитали потери от возможной отмены США торговых льгот

8 марта 2019 17:49 (UTC+04:00)

Отмена со стороны США льготного режима торговли с Турцией обойдется турецкой экономике в 63 миллиона долларов. Об этом заявила министр торговли Рухсар Пекджан в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен отменить льготный режим торговли с Турцией. Это решение принято "на основании уровня экономического развития страны", говорится в уведомлении, которое он направил в конгресс. По словам Трампа, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы в рамках всеобщей системой тарифных преференций (GSP), ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизилась бедность, возросло разнообразие экспорта как по странам, так и по секторам экономики.

"После того, как закончится режим льготной торговли США, Турция будет вынуждена заплатить дополнительно 63 миллиона долларов таможенных платежей", - цитирует Пекджан газета Hurriyet.

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