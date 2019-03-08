Полиция в Европе изъяла поддельные и запрещенные лекарства на €168 млн

8 марта 2019 18:14 (UTC+04:00)

Специальная операция европейских правоохранительных органов, таможенных служб и регуляторов в области здравоохранения привела к изъятию запрещенных и поддельных лекарств общей стоимостью более €168 млн. Об этом сообщили в пятницу в Европейском полицейском агентстве (Европол), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным организации, в операции под названием "Мисмед 2", возглавляемой французской полицией и финской таможней, приняли участие в общей сложности 16 стран. Ее главная цель заключалась в противодействии незаконной транспортировке запрещенных и поддельных лекарственных средств и препаратов.

"Произведено 435 арестов и прекращена деятельность 24 организованных преступных группировок, - отметили в Европоле. - В общей сложности изъято 13 млн упаковок или 1,8 т лекарств ориентировочной стоимостью €168 млн".

Основные действия проводились в период с апреля по октябрь 2018 года, однако по операционным причинам детали Европол смог огласить только сейчас.

"Подделка и использование лекарств не по назначению является серьезной и растущей проблемой, которую необходимо решать на европейском уровне, - отметили в Европоле. - Организованные преступные группировки все чаще вовлечены в эту деятельность, поскольку она обеспечивает очень высокую доходность при достаточно низких рисках выявления и уголовного наказания". Проведенные в 2018 году расследования показали, что в сфере внимания злоумышленников теперь находятся не только опиоидные препараты, как это было раньше, но также лекарства для лечения серьезных заболеваний, таких как рак и сердечные патологии, а также препараты, улучшающие спортивные результаты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан обсудил вопрос производства фармпрепаратов с крупным венгерским брендом
Бизнес 13:28
Назван лучший автомобиль года в Европе
Европа 5 марта 10:07
Датская компания: Мы можем помочь узбекским фермерам добиться отличных результатов
Бизнес 4 марта 09:36
Глава Центристского демократического интернационала встретился в Баку с семьями вынужденных переселенцев (ФОТО)
Политика 27 февраля 16:05
Глава Центристского демократического интернационала прибыл в Баку
Политика 27 февраля 13:39
Производство лекарств в Казахстане снизилось на 14%
Бизнес 27 февраля 10:46
Лента новостей
Американский корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
В мире 18:30
Не менее 23 человек погибли в результате наводнения на юге Малави
В мире 18:20
Ван И: Сплоченность Китая и России даст больше гарантии мира, безопасности и стабильности
В мире 18:10
Иранские ВМС отразили атаку пиратов на нефтяной танкер
В мире 18:05
В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта
В мире 17:58
В Турции подсчитали потери от возможной отмены США торговых льгот
В мире 17:49
В Британии оправдали пилота, самолет которого упал на зрителей авиашоу
В мире 17:46
В Армении совершено жестокое нападение на россиянина
В мире 17:42
Установленный Китаем целевой показатель дефицита госбюджета на 2019 год является разумным - министр финансов КНР
В мире 17:40