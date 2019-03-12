Названы страны с самым чистым воздухом

12 марта 2019 07:31 (UTC+04:00)

Самым чистым воздухом в ЕС может похвастаться Финляндия, в мировом рейтинге ее обогнала только Исландия. Помимо них в пятерку вошли Эстония, Швеция и Австралия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Евро Пульс".

Специалисты крупнейшей международной природоохранной организации и компании-разработчика компьютерных программ провели исследование, изучив чистоту воздуха в 73 государствах.

Эксперты оценивали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе городов той или иной страны. Это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха: из-за очень мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем - от аллергий до онкологических заболеваний, пояснили аналитики.

Государства Северной Европы традиционно лидируют в мировых рейтингах чистоты воздуха. Финляндия возглавила список стран с самым чистым воздухом.

Самый грязный воздух, как выяснилось, - в Бангладеш, Пакистане и Индии.

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