Торгпред США считает, что нормы и правила ВТО устарели и нуждаются в реформе

Нормы Всемирной торговой организации (ВТО) устарели и нуждаются в реформе в связи с такими вызовами, как подъем Китая и развитие интернета. Об этом заявил во вторник представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВТО до сих пор в значительной степени работает по старым нормам и правилам, принятым еще в начале 1990-х годов, несмотря на такие кардинальные изменения, как подъем Китая и развитие интернета. Сейчас они [нормы] устарели и остро нуждаются в реформе", - отметил американский представитель, являющийся членом кабинета президента Дональда Трампа. По его словам, Соединенные Штаты "усердно работают над обсуждением" новых правил ВТО с целью найти решение проблем, в числе которых неравномерные тарифные ставки и неравноправный доступ к рынку.

Лайтхайзер считает, что Апелляционный орган организации "не смог выполнить основные, важнейшие правила своей деятельности". Дело в том, что в Апелляционном органе сейчас представлены всего три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают предложения об урегулировании проблемы. Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО, стоит одному из них уйти в отставку, и работа Апелляционного органа будет парализована.

Представитель США на торговых переговорах также считает "необоснованным" для Индии, Китая, Республики Корея и Турции объявлять себя развивающимися странами в соответствии с правилами ВТО.

Трамп неоднократно подвергал ВТО критике. Он называл ее "бедствием" и критиковал за предоставление Китаю преференций. Глава Белого дома также заявлял, что Вашингтон будет добиваться реформирования этой организации. По данным американских СМИ, глава государства неоднократно говорил своим советникам о желании вывести США из числа членов ВТО. Однако сам Трамп опровергал эту информацию.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

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