Актер Джусси Смоллетт не признал вину в даче ложных показаний о нападении на него

14 марта 2019 21:37 (UTC+04:00)

Актер телесериала "Империя" (Empire) Джусси Смоллетт в четверг в суде в Чикаго через своего адвоката заявил о том, что не признает вину по 16 пунктам предъявленных ему обвинений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания PIX11.

Смоллетта обвиняют в том, что 29 января он инсценировал нападение на самого себя. Актер утверждал, что на одной из улиц Чикаго к нему подошли двое мужчин в масках, начали выкрикивать расистские оскорбления, избили его, накинули веревку на шею, а также облили средством для отбеливания. По версии обвинения, Смоллетт заплатил мужчинам за то, чтобы они это сделали. Смоллетт якобы был недоволен своей зарплатой на телевидении и хотел привлечь к себе внимание общественности.

Смоллетт - уроженец штата Калифорния - известен ролями в фильмах "Чужой: Завет" (Alien: Covenant), "Маршалл" (Marshall), а также в ряде сериалов, включая "Империю", повествующую о музыкальном продюсере, который узнает о том, что он неизлечимо болен.

Следующее судебное заседание по делу Смоллетта назначено на 17 апреля.

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