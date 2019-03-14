ООН запретила запретила своим сотрудникам летать на Boeing 737 Max

14 марта 2019 22:30 (UTC+04:00)

ООН оповестила все свои подразделения о том, чтобы они не пользовались для перелетов самолетами модели Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы разослали инструкции всем нашим командировочным подразделениям не бронировать для сотрудников ООН такой тип самолета, который разбился в Эфиопии", - сказал Дюжаррик.
Он добавил, что это "стандартная процедура", которая следует из рекомендаций авиационных властей многих стран.

Самолет Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян. Как сообщил гендиректор перевозчика, перед трагедией пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом".

Это вторая катастрофа с самолетами Max 8 за пять месяцев: в октябре прошлого года потерпел крушение лайнер индонезийской Lion Air. Погибли 189 человек.

После трагедии некоторые страны, в частности США, Канада, Китай, Австрия, Франция, Италия и Швейцария, Грузия, Мексика, Индия, Япония, а также Россия, запретили полеты Boeing этой модели.

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