В Facebook после серьезного сбоя в работе приложений уходят в отставку два топ-менеджера

15 марта 2019 01:15 (UTC+04:00)

Один из ключевых топ-менеджеров американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Крис Кокс уходит в отставку со своего поста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой грустью сообщаю вам, что после 13 лет работы в компании я решил уйти из нее", - написал Кокс в четверг в своем Facebook. Он не пояснил, почему именно покидает компанию, а также выразил признательность Марку Цукербергу.

Цукерберг также заявил в четверг об отставке Криса Дэниела, который отвечает за мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook.

Со среды на четверг в работе приложений, которыми владеет Facebook, имел место серьезный сбой. Для некоторых пользователей соцсети Facebook и Instagram, а также WhatsApp были недоступны в течение нескольких часов.

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