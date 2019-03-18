Комитет Европарламента одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

18 марта 2019 20:03 (UTC+04:00)

Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике (ITRE) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования комитета, которые транслировались онлайн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Общие правила для внутреннего рынка природного газа. Как вы знаете, предварительное соглашение было достигнуто с румынским председательством (и Еврокомиссией. – Прим. ред.) в первом триалоге 12 февраля 2019 года. Coreper одобрил предварительное соглашение 20 февраля... Я открываю голосование... Я закрываю голосование. Есть поддержка предварительному соглашению", - сказал глава комитета Ежи Бузек под аплодисменты.

В Twitter комитета ITRE отмечается, что он "только что одобрил сделку". Теперь необходимо решение всего Европарламента (голосование на пленарной сессии ожидается в апреле), а также окончательное одобрение документа Советом стран ЕС на министерском уровне. После этого поправки должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС, чтобы вступить в силу.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила поправки в Газовую директиву ЕС, чтобы распространить с их помощью ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран, в частности, на оба "Северных потока".

Представители Совета ЕС, ЕП и ЕК в феврале этого года согласовали компромиссный вариант поправок, частично изменив изначальные предложения ЕК.

Согласно компромиссному варианту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа (т.е. компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется). К этим нормам также относится возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.

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