Apple представила новый iMac

Компьютер iMac с процессором Intel 9-го поколения был представлен в Купертино компанией Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении, размещенном на сайте компании, отмечается, что мощный процессор, практически вдвое повышающий производительность, а также видеокарта Vega и дисплей Retina отвечают самым высоким требованиям.

Новый процессор позволит резко ускорить обработку видеоматериалов, а дисплей Retina с 14,7 млн пикселей обеспечивает высочайшее качество изображения.

"Пользователям понравится огромное увеличение возможностей iMac, - отметил директор маркетинговой программы Apple Том Богер. - Потрясающий дисплей Retina, впечатляющий общий дизайн, выросшая вдвое производительность и операционная система macOS Mojave, уже позитивно оцененная нашими клиентами, делает iMac к настоящему времени лучшим компьютером в мире".

Как отметила во вторник телекомпания CNN, это уже вторая презентация новинок Apple на этой неделе. В понедельник компания представила новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini. Доступные объемы памяти для новых планшетов - 64 и 256 ГБ. Обе модели будут продаваться в корпусах серебряного, золотого и серого цветов.

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