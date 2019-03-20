Ученые нашли связь между сахаросодержащими напитками и риском преждевременной смерти

Длительное и частое употребление прохладительных напитков с повышенным содержанием сахара увеличивает риск преждевременной смерти примерно на треть. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, завершившие широкомасштабное исследование влияния сахара на организм человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О результатах их длительной работы, проводившейся с 1980 по 2014 год, рассказывается на специализированном сайте Medicalxpress.com. Как сообщили авторы исследования, за 35 лет они проанализировали образ жизни, привычки, предпочтения в выборе продуктов 80 647 женщин и 37 716 мужчин посредством анкетирования с периодичностью в один год и контроля за состоянием их здоровья во время медицинского осмотра раз в два года.

Выяснилось, что употребление от одной до четырех порций сахаросодержащих напитков в месяц повышало риск преждевременной смерти от патологии сердечно-сосудистой системы, нарушения жирового обмена, сахарного диабета второго типа на 1%. К таким напиткам ученые отнесли газированную и негазированную воду, содержащую сахар, фруктовые соки и нектары, энергетические напитки, спортивное питание, в частности, напитки, состоящие из гаммы сахаров и сахарозаменителей. Их употребление от двух до шести раз в неделю увеличивало вероятность преждевременной смерти на 6%. У тех, кто пил газировку ежедневно, повышался риск умереть раньше времени на 14%, а у тех, кто употреблял такие напитки дважды в день, - на 21%. При наличии в рационе питания сладких напитков, не поддающихся учету, риск преждевременной смерти повышался на треть.

"Наши исследования в очередной раз подтвердили мнение ученых о том, что необходимо как можно скорее ограничить потребление сладких напитков, заменив их преимущественно простой питьевой водой - как минеральной, так и горной, что обязательно приведет к оздоровлению населения, понизит риск развития большинства болезней цивилизации," - отметил ведущий автор исследования Вазанти Малик.

"Работа ученых, в очередной раз показавшая негативное влияние сахаров на состояние различных систем организма человека, в частности, непосредственно на метаболизм, раскрывает механизм возникновения диабета второго типа и подтверждает наличие существенного риска преждевременной смерти по этой причине," - согласился с коллегами профессор Школы общественного здравоохранения Уолтер Уиллет.

Он подчеркнул, "главная цель данной работы - это охрана здоровья детей и подростков, которые без нашей помощи не смогут воздержаться от привычки пить газировку и есть чипсы". Поэтому, считает Уиллет, нельзя останавливаться лишь на санитарно-профилактических мероприятиях, нужна целенаправленная широкомасштабная политика по прекращению рекламы сахаросодержащих напитков и других продуктов, состоящих чуть ли не наполовину из сахара. Ученый также предложил решать данную проблему, "повышая налоги на производство и торговлю подобного рода продукцией".

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