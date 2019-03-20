В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы

20 марта 2019 02:33 (UTC+04:00)

Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Два рыбака нашли рыбу в 25 километрах к востоку от устья реки Мюррей - популярного места для рыбалки и отдыха в этой части страны.

"Когда мы увидели ее издалека, то сначала подумали, что это дерево", - вспоминает один из мужчин.

Сделанные с существом фотографии один из них разместил в своем аккаунте в социальной сети, и многие пользователи решили что это – фейк.

"Они часто едят полиэтиленовые пакеты, думая, что они медузы, что может привести к гибели", - рассказывает Ральф Фостер из Южно-Австралийского музея.

Как пишет издание, солнечная рыба может вырасти до трех метров в длину, более четырех – в высоту и весить до двух с половиной тонн. Представителей этого вида встречают в основном в тропических водах и часто путают с акулами из-за схожих плавников. Солнечная рыба считается деликатесом в некоторых частях Азии, включая Японию, Корею и Тайвань.

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