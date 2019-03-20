Медики выяснили, почему кости становятся хрупкими в старости

Пожилые люди крайне плохо восстанавливаются после серьезных переломов конечностей и часто умирают в результате развития остеопороза не из-за одряхления костной ткани, а по причине растущего уровня воспалений в организме. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале PNAS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Воспаления, а не возраст, оказались главной причиной того, почему кости медленно заживают у пожилых людей. Соответственно, костную ткань можно "омолодить" и помочь людям в возрасте избежать серьезных проблем, используя противовоспалительные препараты", — рассказывает Анна-Мария Джозефсон (Anne-Marie Josephson) из Университета Нью-Йорка (США).

В последние годы среди ученых возродился спор о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не носит случайный характер и что его контролирует своеобразная "программа смерти" — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Другие исследователи полагают, что старение представляет собой случайный процесс накопления мутаций, белкового "мусора" и "поломок" в клетках. Они приводят к накоплению в организме "престарелых" клеток, прекращающих участие в жизнедеятельности организма. Недавно ученые показали, что их удаление из организма червей заметно продлило им жизнь и улучшило их жизнедеятельность.

Еще одно последствие этого случайного процесса — рост уровня воспалений в разных органах тела. Как показывают опыты на мушках-дрозофилах и наблюдения за жизнью стволовых клеток в мозге мышей, они играют ключевую роль в одряхлении тела и приобретении типично старческих черт.

Джозефсон и ее коллеги обратили внимание на важную особенность костей пожилых людей — число активных стволовых клеток, способных участвовать в починке переломов, быстро падает при наступлении старости.

Руководствуясь этой идеей, ученые проверили, что произойдет, если обработать образцы костного мозга молодых мышей экстрактом крови пожилых грызунов. Подобный прием неожиданным образом привел к тому, что скорость деления стволовых клеток в них резко замедлилась, упав в четыре раза, а значительная часть из них досрочно "вышла на пенсию".

Открыв столь удивительный феномен, ученые начали сравнивать различия в работе клеток до и после обработки подобным "эликсиром старости", пытаясь понять, что изменило их поведение. Оказалось, что кровь пожилых грызунов содержит в себе молекулы, способствующие активации цепочки генов NF-kB, главного регулятора иммунитета и хронических воспалений.

Этот процесс, как обнаружили медики, можно подавить, используя обычный аспирин или другие вещества, способные нейтрализовать воспалительные реакции. Пожилые стволовые клетки, обработанные подобными молекулами, обретали вторую молодость и начинали вести себя так же, как "заготовки" костной ткани, извлеченные из организма молодых мышей.

Означает ли это, что пожилые люди могут избежать остеопороза или перелома шейки бедра, принимая аспирин? Как подчеркивают ученые, подобное самолечение не приведет к положительным результатам и усугубит ситуацию в случае, если люди в возрасте будут употреблять подобные препараты сразу после перелома.

Дело в том, что лекарства подавляют не только хронические воспаления, но и все типы подобных иммунных реакций, в том числе и острые воспалительные процессы, играющие ключевую роль в запуске процесса заживления переломов.

Сейчас Джозефсон и ее коллеги пытаются найти молекулы, которые бы действовали более избирательно, омолаживая кости пожилых людей. И чтобы при этом уже существующие противовоспалительные лекарства можно былобы принимать до проведения операций или получения переломов.

Это позволит людям в возрасте накопить достаточное количество активных стволовых клеток для того, чтобы избежать остеопороза и прочих осложнений, связанных с последствиями работы хирургов или неожиданными повреждениями костей.

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