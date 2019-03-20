Эксперты рассказали, как бороться с бессонницей в отеле и самолете

Заранее приблизить распорядок дня к тому, который будет в поездке, пить много воды, есть здоровую пищу и поселиться в отеле в тихом номере с хорошими подушками и темными шторами – вот нехитрые советы, которые, по словам экспертов, помогут решить проблемы со сном в путешествии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Типичный бизнес-путешественник теряет в среднем 45 минут сна каждую ночь, четверо из пяти обычных туристов также имеют проблемы со сном, когда находятся далеко от дома, выяснила в ходе исследования известная международная гостиничная сеть. Она запустила пилотную схему введения циркадного освещения, чтобы помочь улучшить сон гостей, пока они находятся в поездке. Циркадный ритм – это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Циркадные осветительные системы предназначены для управления интенсивностью света в определенное время суток, чтобы соответствовать ежедневному циклу человека.

"Поездки на короткие или дальние расстояния, длительные или краткосрочные туры – любые путешествия оказывают влияние на тело и разум, - говорит эксперт по сну Дейв Гибсон. - Независимо от того, куда едут люди, ночевки вне дома достаточно для того, чтобы нарушить сон".

Он поясняет, что у тела есть внутренние часы: циркадный ритм, который управляет циклом сна и бодрствования. Из всех факторов, влияющих на сон, включая температуру, звук и еду, свет оказывает наибольшее воздействие на организм.

"Во время путешествий естественный цикл нарушается, а это может привести к тому, что мы становимся менее работоспособными, в том числе и если речь идет о командировке", - уточнил эксперт. Так, почти две трети туристов признались, что чувствуют себя более уставшими вдали от дома.

Эксперты подготовили несколько советов путешественникам, которые должны помочь справиться с нарушением сна в поездке.

В частности, отрегулировать свои часы заранее, то есть за несколько дней до поездки приблизить распорядок дня к тому, что будет в месте назначения.

Во время перелета стоит пить воду, отказавшись от кофе и алкоголя, так как обезвоживание является симптомом смены часовых поясов.

Есть следует здоровую пищу. Эксперты советуют разнообразную диету с продуктами, содержащими питательные вещества, такие как триптофан, магний и витамин D. Ужинать стоит примерно за четыре-два часа до сна.Также важно тщательно выбирать отель, обратить внимание на наличие в номере подушек, жалюзи, напитков без кофеина.

И стоит попросить в отеле номер, который находится на тихом этаже, вдали от шума, движения транспорта.

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