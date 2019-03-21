Британка стала зависимой от загара после отпуска в Турции

Студентка из Белфаста (Великобритания) стала зависимой от загара после отпуска в Турции. Сейчас ее кожа настолько темная, что это стало поводом для обвинения в расизме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Как говорит 22-летняя Ханна Титтенсор, ее увлечение загаром началось еще в 2015 году после отпуска, за время которого в результате нахождения на солнце ее кожа стала темнее.

"Загар делает мой цвет кожи намного лучше, — говорит Ханна. — При этом я не использую автозагар, он сходит пятнами, и мне не нравится запах, поэтому предпочитаю солнечные ванны и походы в солярий".

Также девушка вместе со своим парнем, который занимается бодибилдингом и считает загар для себя необходимым, делает инъекции мелатонина. Этот препарат помогает в изменении цвета кожи, но обладает побочными действиями — вызывает чувство усталости и потерю аппетита.

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