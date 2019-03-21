Японский зонд сделал крайне неожиданное открытие на астероиде-"юле"

Поверхность астероида Рюгю оказалась не только необычно каменистой, но и сухой, что ставит под сомнение популярную теорию о том, что "небесные камни" были главными "поставщиками" воды для юной Земли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишут участники миссии "Хаябуса" в серии статей в журнале Science.

"Несмотря на то, что мы получили первые данные недавно, мы уже успели сделать несколько интересных открытий. Главное из них заключается в том, что на Рюгю почти нет воды. Это крайне неожиданный результат, который говорит о том, учитывая юный возраст этого астероида, что и его прародитель был абсолютно лишен влаги", — заявил Сейдзи Сугита (Seiji Sugita) из университета Токио (Япония).

Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

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