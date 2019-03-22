Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сбои начались в районе 01.01 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Японии, Австралии, Сингапура, Малайзии и России.

По данным Downdetector, 55% пользователей Instagram испытывают проблемы с новостной лентой, 26% жалуются на проблемы с авторизацией, жалобы 18% связаны с веб-сайтом соцсети.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.