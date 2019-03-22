Microsoft прекратит поддержку Windows 7

22 марта 2019 12:45 (UTC+04:00)

Microsoft прекратит техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7 в январе 2020 года, говорится в сообщении корпорации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года. Когда этот десятилетий период закончится, Microsoft прекратит поддержку Windows 7, чтобы мы могли сосредоточить наши инвестиции на поддержке новых технологий. Компания прекратит техническую поддержку и обновление Windows 7 14 января 2020 года", - сообщает корпорация в своем блоге.

Microsoft рекомендует перейти на новую ОС Windows 10 до января 2020 года.

По данным аналитической компании Net Applications, ОС Windows 7 установлена на 40% стационарных персональных компьютеров по всему миру.

Microsoft Corp. была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
ИКТ 21 марта 22:22
В Баку приступил к работе международный «Семинар по решениям кибербезопасности» (ФОТО)
ИКТ 11 марта 17:46
Microsoft может внедрить образовательную программу Imagine Academy в Узбекистане
Бизнес 11 марта 14:55
Сотрудники Microsoft призвали руководство расторгнуть контракт с Пентагоном
США 23 февраля 22:28
Bloomberg: Сотрудники Microsoft призвали руководство не выполнять контракт для Пентагона
США 23 февраля 10:15
Microsoft сообщила о кибератаке на сотрудников центров политисследований в Европе
Европа 20 февраля 11:13
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла
Общество 13:49
В Индии спасли мужчину, который провел 62 часа под обломками здания
Другие страны 13:49
Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Таджикистан 13:36
Распоряжение о помиловании является частью политики Президента Ильхама Алиева, опирающейся на принципы милосердия и гуманизма - депутат
Политика 13:02
Доходы населения Азербайджана выросли
Бизнес 12:54
Объем транзита газа через Беларусь в 2018 году увеличился на 3%
Беларусь 12:52
Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - Ариф Альви
Политика 12:47
Население Азербайджана стало больше тратить на платные услуги
Бизнес 12:42
В Баку продолжается празднование Новруза (ФОТО)
Общество 12:39