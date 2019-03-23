Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками (ВИДЕО)

23 марта 2019 23:20 (UTC+04:00)

В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Блогер снял на видео свою пробежку по вершинам гор в окрестностях популярной норвежской достопримечательности "Лестница троллей". Большинству пользователей соцсети оно показалось поразительными, были и те, что реагировал шуткой:"Он по горам ходит лучше, чем я по собственному дому", — написал один из комментаторов.

Килиан Джорнет — профессиональный трейлраннер, шестикратный чемпион мира по бегу на длинные дистанции. Он стал известен в том числе собственным проектом "Вершины моей жизни", в ходе которого он покорил некоторые самые главные горы планеты: Килиманджаро, Монблан, Маттерхорн, Эверест.

Трейлраннирнг — спортивная дисциплина, популярная в США и Европе, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования.

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