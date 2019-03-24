Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One.

Авторы научной работы не раскрывали имена пациентов, а лишь указывали их пол и возрастную группу.

Отмечается, что большинство больных списывали проблемы с памятью и потерю равновесия на естественный результат старения. Многие пациенты также переживали, что при обращении в больницу врачи не поймут их беспокойства из-за того, что они, например, стали "более неуклюжими". Помимо этого, исследователи заявили, что больные не принимают симптомы всерьез, если они несерьезные или непостоянные, но повторяющиеся.

"Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: "стоит навестить доктора", просто не думаешь, и тебе кажется: "я это переживу", — рассказал мужчина из возрастной группы 61-70 лет.

"Я начала спать днем, но тогда я подумала: "Ох, мне же сейчас 50", — сказала женщина в возрасте 51-60 лет.

"Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило", — поделилась историей пациентка из группы 41-50 лет.

"Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя известны своей усталостью. И еще много других людей с работы время от времени говорят: "боже, как я устал", поэтому мне просто казалось, что это испытывают все", — заявила участница исследования из возрастной группы 31-40 лет.

"У врачей сейчас так много дел, их не хочется беспокоить из-за каждого пустяка, потому что есть люди, которым нужно к доктору, а к нему пробиться. Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно", — рассказала женщина в возрасте 41-50 лет.

Многие из опрошенных больных пошли в больницу только тогда, когда у них были подозрения на инсульт или деменцию. Еще одним из поводов для визита к врачу становилось ухудшение зрения. Другие, отмечается в исследовании, обращались к врачу по настоянию близких.

Рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток органа: нейронов, глиальных клеток, астроцитов, олигодентроцитов или эпендимальных клеток, которые до перерождения являлись нормальными составляющими самой ткани мозга; лимфатической ткани, кровеносных кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.

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