Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, авиалайнер испанских ВВС Airbus с королевской четой на борту прибыл в Буэнос-Айрес около девяти часов вечера, причем еще около 15 минут ожидал свободного места для посадки в аэропорту Хорхе Ньюбери. После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были сойти к ожидающей их делегации – министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости, однако поданный трап не доставал двери самолета.