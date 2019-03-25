Акула напала на мужчину на северо-востоке Австралии

Акула атаковала 20-летнего мужчину у Большого Барьерного рифа, в 50 км от побережья штата Квинсленд, расположенного на северо-востоке Австралии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал SBS в понедельник, после укуса хищника пострадавший был на вертолете транспортирован в госпиталь города Маккай.

Мужчина, нырявший с понтона у рифа Харди, популярного у дайверов места, входящего в цепь Большого Барьерного рифа, был атакован акулой во время погружения. Спасателям и медикам пришлось добираться до места нападения на вертолете и поднимать пострадавшего на борт при помощи лебедки. "Фельдшер скорой помощи и спасатель подняли мужчину на борт при помощи лебедки, и он был доставлен в госпиталь Маккая в стабильном состоянии", - указано в сообщении спасателей штата Квинсленд, опубликованном на странице службы в Twitter. По их данным, жизнь пострадавшего вне опасности.

За последние шесть месяцев регион архипелага Уитсандейс, ближайших к Большому Барьерному рифу островов, неоднократно становился местом нападения акул на человека. В сентябре прошлого года хищники атаковали женщину и ребенка близ порта Сид, а в ноябре 2018 года здесь погиб 33-летний Дэниел Кристидис, на которого акула напала во время катания на лодке. В январе текущего года спасатели также оказывали помощь двум отдыхавшим - 60-летней женщине и девочке 12 лет, которых атаковали тигровые акулы.

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