FT: Допконтракт Карлоса Гона предполагает выплату ему $40 млн после ухода с поста

Глава Nissan Хирото Саикава одобрил в 2012 году дополнительный контракт, согласно которому бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон после ухода со своего поста должен получить порядка $40 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Financial Times.

По ее сведениям, заключенное соглашение предусматривает, что после ухода с поста главы альянса Гон получает платеж в $40 млн и становится на 10 лет "почетным председателем" с зарплатой $4,4 млн в год, которая может быть увеличена до $6 млн при условии, что компания достигнет определенных показателей. Помимо этого, за ним остается право использовать некоторые объекты недвижимости, а также офисы в Японии и в других странах.

По сведениям издания, соглашение было подписано как Саикавой, так и бывшим членом совета директоров Nissan Грегом Келли, который был арестован вместе с Гоном. При этом, как отмечает газета, не ясно, является ли документ окончательной версией соглашения.

Гон и Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн), занимая пост председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. По данным следствия, он переложил на эту корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

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