Apple представила собственный платежный сервис Apple Сard

25 марта 2019 21:49 (UTC+04:00)

Корпорация Apple в понедельник представила платежный сервис Apple Card. Презентация проходит в театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park ("Эппл парк") в Купертино (штат Калифорния), ее трансляция ведется на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сервис, который будет включать в себя виртуальную карту Apple, предоставляет пользователю статистику по расходам в реальном времени, а также разделяет траты по категориям. Отмечается, что за каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3% от расходов за день.

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию смартфонов iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Тим Кук, в частности, неоднократно отмечал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.

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