Apple представила новые сервисы (Обновлено)

Apple представила новую линейку сервисов. Презентация компании проходит в понедельник в Театре Стива Джобса в Купертино, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Apple News +

Компания обновила новостную платформу Apple News, теперь приложение будет называться Apple News+.

Сервис предоставит доступ к различным журналам: в приложении пользователи смогут настроить персонализированную новостную ленту из более трех сотен источников.

Подписка на месяц составит 9,99 доллара.

Apple Card

Одной из представленных на презентации в Купертино новинок стал Apple Card: отдельная виртуальная кредитная карта, привязанная к устройствам Apple. Приложение позволит оплачивать покупки по принципу Apple pay, систематизировать и планировать траты.

Как отмечают в компании, у Apple Card также будет физический аналог. Финансовый инструмент действовать только на территории США.

Apple Arcade

Разработчики компании также анонсировали игровой сервис для мобильных устройств Apple Arcade.

На платформе будут размещены более сотни игр, доступ к которым будет осуществляться по подписке по аналогии с вышеперечисленными сервисами.

Arcade станет доступен этой осенью более чем в 150 странах мира.

Apple TV

Кроме того, Apple представила видеоплощадку Apple TV. Она объединит в себе сериалы из других стриминговых сервисов и телеканалов, спортивные трансляции и кабельное телевидение.

Как отмечают СМИ, Apple TV станет конкурентом крупному американскому видеосервису Netflix.

Новое приложение сможет самостоятельно советовать пользователю фильмы, основываясь на его предыдущих предпочтениях.

Пока сервис доступен на территории десяти государств, однако компания планирует запустить его еще в девяти десятках стран.

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