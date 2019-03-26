Испания ответила на требования Мексики извиниться за уничтожение индейцев

26 марта 2019 04:21 (UTC+04:00)

Власти Испании, реагируя на послание президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора к королю Испании Фелипе VI с требованием извиниться за преступления, совершенные испанцами во время завоевания территории современной Мексики, призвали не оценивать события пятисотлетней давности с позиций современности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прибытие 500 лет назад испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений. Наши братские народы всегда умели рассматривать наше общее прошлое без гнева и с конструктивной точки зрения, как свободные народы с общим наследием", - говорится в сообщении правительства Испании.

Кабинет министров выразил сожаление, что содержание письма, направленного мексиканским президентом 1 марта, стало известнообщественности, заявил, что суть послания он "твердо опровергает", и призвал к "укреплению отношения дружбы" между странами.

Ранее стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

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