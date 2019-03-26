Опубликован рейтинг самых удобных для путешествий паспортов

На сайте швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners опубликован ежеквартальный рейтинг привлекательности паспортов.

Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, при распределении в расчет принимается индекс свободы передвижения, который указывает количество других государств доступных для безвизового или упрощенного посещения гражданином выбранной страны.



Лидерами рейтинга стали Япония, Сингапур и Южная Корея, жители которых могут посещать без дополнительных усилий 189 стран. Второе место досталось Германии — ее гражданам для беспрепятственного посещения открыты 188 стран и территорий. Третью строчку поделили между собой Дания, Италия, Франция, Финляндия и Швеция.

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