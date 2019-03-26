Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря "Рукбан"

Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки. Об этом говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ультимативной форме заявлено, что Коалиция не допустит в 55-ти километровую зону Эт-Танф участников координационного совещания – представителей дипломатического корпуса России, ВС РФ, правительства Сирии и международных организаций. Таким образом, командование американских войск в зоне Эт-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания", - говорится в заявлении.

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