Смартфоны отрицательно влияют на здоровье - исследование

26 марта 2019 19:30 (UTC+04:00)

В Австралии растет число жителей, которых пользование смартфонами лишило сна, сделало вялыми и менее продуктивными на работе, превратило в неуверенных водителей и даже в больных людей, чувствующих ломоту в костях и боли во всем теле. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов Технологического университета в Квинсленде, решивших узнать, как влияют на состояние человека эти гаджеты, которые сейчас можно заметить в руках чуть ли не у каждого человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исследователи опросили 709 пользователей "умными телефонами" по всей стране, возраст респондентов составлял от 18 до 83 лет. Одна из каждых пяти участвовавших в нем женщин и один из каждых восьми мужчин связывали с телефонами свои перечисленные выше недуги. Это дало основание ученым назвать данный феномен термином "техноференция", под которым понимается отрицательное воздействие на здоровье человека электронной техники, которой он ежедневно пользуется.

"Несомненно, что смартфоны, с одной стороны, улучшили качество жизни, а с другой - стали калечить человека, - признает руководитель проведенным исследованием Оскар Овиедо-Треспаласиос. - Они отрицательно воздействуют на людей любого возраста. За последние 13 лет, прошедших после первого такого исследования, число пострадавших от воздействия смартфонов австралийцев заметно увеличилось".

По сравнению с 2005 годом число пострадавших от "техноференции" австралийцев в возрасте от 18 до 24 лет возросло к настоящему времени на 40,9%, а от 25 до 29 лет - на 23,5%. "К концу этого года, когда по прогнозам число пользователей этими гаджетами в мире достигнет 2,5 млрд человек, проблема "техноференции" еще больше обострится", - предупреждает Овиедо-Треспаласиос.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции ученые выясняют причины феномена внезапной смерти спортсменов
Европа 23 марта 11:47
Аргентина начинает экспорт меда в Китай
Другие страны 20 марта 04:25
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
В мире 20 марта 02:33
Австралия снизит квоты на квалифицированных мигрантов
Другие страны 19 марта 03:42
В Турции военнослужащим могут запретить использование смартфонов
Турция 7 марта 10:37
Ученые создали новый магнитный материал
В мире 4 марта 19:33
Лента новостей
МЧС Азербайджана: Лица в гражданской одежде, тушившие пожар - сотрудники, вышедшие со смены утром
Общество 20:17
Huawei представила флагманские смартфоны
В мире 20:04
Стрельба в турецком аэропорту: есть раненые
Турция 19:22
В Китае обнаружили куриные яйца, снесенные более 2 тыс. лет назад - СМИ
В мире 19:00
Сотрудники France Press проводят забастовку
В мире 18:47
СМИ: бывший футболист "Спартака" Промес может перейти в "Барселону"
В мире 18:38
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
В мире 18:25
США расширили санкции против Ирана
США 18:17
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пропустит матч отбора ЧЕ-2020 с командой Мальты
В мире 18:10