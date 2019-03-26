Смартфоны отрицательно влияют на здоровье - исследование

В Австралии растет число жителей, которых пользование смартфонами лишило сна, сделало вялыми и менее продуктивными на работе, превратило в неуверенных водителей и даже в больных людей, чувствующих ломоту в костях и боли во всем теле. Об этом свидетельствуют результаты исследований специалистов Технологического университета в Квинсленде, решивших узнать, как влияют на состояние человека эти гаджеты, которые сейчас можно заметить в руках чуть ли не у каждого человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исследователи опросили 709 пользователей "умными телефонами" по всей стране, возраст респондентов составлял от 18 до 83 лет. Одна из каждых пяти участвовавших в нем женщин и один из каждых восьми мужчин связывали с телефонами свои перечисленные выше недуги. Это дало основание ученым назвать данный феномен термином "техноференция", под которым понимается отрицательное воздействие на здоровье человека электронной техники, которой он ежедневно пользуется.

"Несомненно, что смартфоны, с одной стороны, улучшили качество жизни, а с другой - стали калечить человека, - признает руководитель проведенным исследованием Оскар Овиедо-Треспаласиос. - Они отрицательно воздействуют на людей любого возраста. За последние 13 лет, прошедших после первого такого исследования, число пострадавших от воздействия смартфонов австралийцев заметно увеличилось".

По сравнению с 2005 годом число пострадавших от "техноференции" австралийцев в возрасте от 18 до 24 лет возросло к настоящему времени на 40,9%, а от 25 до 29 лет - на 23,5%. "К концу этого года, когда по прогнозам число пользователей этими гаджетами в мире достигнет 2,5 млрд человек, проблема "техноференции" еще больше обострится", - предупреждает Овиедо-Треспаласиос.

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